На моторном заводе в нижегородской области рф взорвалась фура: в сети появилось видео

В российской нижегородской области на "заволжском моторном заводе" (ЗМЗ) в ночь на 3 июня прогремел взрыв, после которого вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

По данным SHOT, известно об одном пострадавшем мужчине - у него сильные ожоги.

Со стороны ЗМЗ прогремел сильный взрыв и было видно зарево от пожара. Предварительно, рванул грузовик с цистерной, который находился на территории завода. Пламя быстро перекинулось на производственный цех