На моторном заводе в нижегородской области рф взорвалась фура: в сети появилось видео
Киев • УНН
Ночью на "заволжском моторном заводе" прогремел взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. По предварительным данным, взорвался грузовик с цистерной, есть один пострадавший с ожогами.
В российской нижегородской области на "заволжском моторном заводе" (ЗМЗ) в ночь на 3 июня прогремел взрыв, после которого вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
По данным SHOT, известно об одном пострадавшем мужчине - у него сильные ожоги.
Со стороны ЗМЗ прогремел сильный взрыв и было видно зарево от пожара. Предварительно, рванул грузовик с цистерной, который находился на территории завода. Пламя быстро перекинулось на производственный цех
Впоследствии стало известно, что взрыв и возгорание грузовика с цистерной произошли в цехе с химическими веществами. Затем пламя быстро перекинулось на кровлю цеха.
Справка
Заволжский моторный завод специализируется на производстве автомобильных бензиновых и дизельных двигателей.
Контекст
После масштабной операции СБУ "Паутина" в российском обществе наблюдается рост тревоги относительно безопасности транспортных средств, в частности грузовиков. По данным СМИ, по всей рф началась массовая проверка фур, в результате чего на трассах возникли огромные пробки.
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