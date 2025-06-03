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На моторном заводе в нижегородской области рф взорвалась фура: в сети появилось видео

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Ночью на "заволжском моторном заводе" прогремел взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. По предварительным данным, взорвался грузовик с цистерной, есть один пострадавший с ожогами.

На моторном заводе в нижегородской области рф взорвалась фура: в сети появилось видео

В российской нижегородской области на "заволжском моторном заводе" (ЗМЗ) в ночь на 3 июня прогремел взрыв, после которого вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

По данным SHOT, известно об одном пострадавшем мужчине - у него сильные ожоги.

Со стороны ЗМЗ прогремел сильный взрыв и было видно зарево от пожара. Предварительно, рванул грузовик с цистерной, который находился на территории завода. Пламя быстро перекинулось на производственный цех

- пишет СМИ.

Впоследствии стало известно, что взрыв и возгорание грузовика с цистерной произошли в цехе с химическими веществами. Затем пламя быстро перекинулось на кровлю цеха.

Справка

Заволжский моторный завод специализируется на производстве автомобильных бензиновых и дизельных двигателей.

Контекст

После масштабной операции СБУ "Паутина" в российском обществе наблюдается рост тревоги относительно безопасности транспортных средств, в частности грузовиков. По данным СМИ, по всей рф началась массовая проверка фур, в результате чего на трассах возникли огромные пробки.

Враг на деле почувствовал - "отплата неминуема": глава СБУ Малюк рассказал о спецоперации "Паутина"02.06.25, 12:43 • 1962 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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