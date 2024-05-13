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На мітингу проти закону про "іноагентів" у Тбілісі затримано громадянина США

На мітингу проти закону про "іноагентів" у Тбілісі затримано громадянина США

Київ • УНН

 • 19650 перегляди

Громадянин США був серед 20 осіб, затриманих на мітингу проти грузинського закону про "іноземних агентів" біля парламенту в Тбілісі.

У Грузії наростає напруга через закон "про іноагентів": за даними МВС Грузії та газети News Georgia, під час витіснення акції біля парламенту, 20 осіб було узято під варту. Серед них громадянин США, передає УНН.

Деталі

На мітингу біля парламенту Грузії 13 травня вранці поліція затримала 20 осіб. Серед них, згідно із заявою голови комітету парламенту з прав людини Раті Іонатамішвілі, був затриманий громадянин США.

МВС Грузії стверджує, що всі демонстранти чинили опір поліції і намагалися перешкодити депутатам увійти в будівлю парламенту, щоб брати участь у засіданні юридичного комітету вищого законодавчого органу Грузії.

Цікаво, що серед затриманих також є громадянин рф. МВС Грузії вже проінформувало про затримання іноземних учасників протесту посольство США, а також, - через відсутність дипвідносин росії та Грузії - було проінформовано швейцарське посольство.

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Доповнення

Громадянин США виклав на своїй сторінці відео, позначивши червоним кружком палець, який американець показав поліцейському. При цьому, у правлячій партії Грузії заявили, що затриманий - "американський інструктор протестів".

У соцмережах бурхливо коментують відео: більшість пише, що показувати палець вони вміють давно. Навчилися цього без допомоги американських інструкторів, зазначає News Georgia.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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