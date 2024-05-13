На митинге против закона об «иноагентах» в Тбилиси задержан гражданин США

В Грузии нарастает напряжение из-за закона "об иноагентах": по данным МВД Грузии и газеты News Georgia, при вытеснении акции у парламента 20 человек взяты под стражу. Среди них гражданин США, передает УНН.

Детали

На митинге возле парламента Грузии 13 мая утром полиция задержала 20 человек. Среди них, согласно заявлению председателя комитета парламента по правам человека Рати Ионатамишвили, был задержан гражданин США.

МВД Грузии утверждает, что все демонстранты оказали сопротивление полиции и пытались помешать депутатам войти в здание парламента, чтобы участвовать в заседании юридического комитета высшего законодательно органа Грузии.

Интересно, что среди задержанных также гражданин рф. МВД Грузии уже проинформировало о задержании иностранных участников протеста посольство США, а также, - по причине отсутствия дипотношений интересы россии в Грузии -, было проинформировано швейцарское посольство.

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Дополнение

Гражданин США выложил на своей странице видео, пометив красным кружком палец, который американец показал полицейскому. При этом, в правящей партии Грузии заявили, что задержанный - "американский инструктор протестов".

В соцсетях бурно комментируют видео: большинство пишет, что показывать палец они умеют давно. Научились этому без помощи американских инструкторов, отмечает News Georgia.

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