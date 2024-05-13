На митинге против закона об «иноагентах» в Тбилиси задержан гражданин США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  74868 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  107903 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  107955 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  160694 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208204 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214093 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205538 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159716 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151862 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131255 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  219557 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  266183 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  268008 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  276624 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

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9 мая 2024, 10:03  •  287994 просмотра

На митинге против закона об «иноагентах» в Тбилиси задержан гражданин США

Гражданин США был среди 20 человек, задержанных на митинге против грузинского закона об "иностранных агентах" возле парламента в Тбилиси.

Новости Мира •   •  4363 просмотра
На митинге против закона об «иноагентах» в Тбилиси задержан гражданин США

Силы обороны потеснили оккупантов и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска - Генштаб

Украинские войска оттеснили российские войска и проводят зачистку северных окраин Волчанска на Харьковском направлении в условиях продолжающихся боев.

Война •   •  5146 просмотра
Силы обороны потеснили оккупантов и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска - Генштаб

В "Дії" вскоре появится удостоверение ветерана: как записаться на бета-тест новой функции

Мобильное приложение "Дія" ищет ветеранов и членов их семей для бета-тестирования новой функции - удостоверение ветерана в приложении, целью которого является уменьшение бюрократии для бойцов Вооруженных Сил.

Общество •   •  4920 просмотра
В "Дії" вскоре появится удостоверение ветерана: как записаться на бета-тест новой функции

Ветеран Александр "Терен" Будько станет новым "Холостяком"

Украинский ветеран войны с позывным "Терен", который потерял на войне обе ноги, станет новым Холостяком на телеканале СТБ в Украине, и уже сейчас продолжается кастинг на шоу, которое выйдет в эфир осенью.

Общество •   •  7901 просмотра
Ветеран Александр "Терен" Будько станет новым "Холостяком"

Ермак призвал Всемирную лютеранскую организацию популяризировать идею Глобального саммита мира

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями Всемирной Лютеранской Федерации, поблагодарил их за поддержку Украины и призвал продвигать идею Глобального Саммита Мира для восстановления справедливого мира для Украины.

политика •   •  6792 просмотра
Ермак призвал Всемирную лютеранскую организацию популяризировать идею Глобального саммита мира

Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку - руководитель полиции Харьковщины

Волчанск в Харьковской области превращается в Бахмут или Марьинку из-за интенсивных российских обстрелов и большого количества управляемых авиабомб, которые сбрасываются на город, разрушая здания и нанося значительный ущерб.

Война •   •  6739 просмотра
Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку - руководитель полиции Харьковщины

Эвакуация из Волчанска продолжается, вс рф также не прекращает обстрелы, но украинские защитники сдерживают врага - Синегубов

Из-за российских обстрелов из Волчанска нужно эвакуировать еще около 200 человек. Украинские защитники сдерживают врага на подступах к городу.

Общество •   •  6413 просмотра
Эвакуация из Волчанска продолжается, вс рф также не прекращает обстрелы, но украинские защитники сдерживают врага - Синегубов

УНН ищет редакторов и журналистов

ИА УНН объявляет конкурс на замещение вакантных должностей редактора ленты новостей и журналиста.

Общество •   •  5848 просмотра
УНН ищет редакторов и журналистов

Ермак обсудил с Александром Соросом украинскую формулу мира

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с американским бизнесменом Александром Соросом и обсудил с ним подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, украинскую формулу мира, обеспечение безопасности в Черном и Азовском морях, экспорт из Украины, ядерную безопасность, а также возвращение пленных украинских детей.

политика •   •  8819 просмотра
Ермак обсудил с Александром Соросом украинскую формулу мира

Использование Интернета связано с более высоким благосостоянием - исследование

Исследования показывают, что доступ к интернету, доступ к мобильному интернету и регулярное пользование интернетом связаны с более высокими показателями благополучия по различным аспектам, таким как удовлетворенность жизнью, социальная жизнь, цель в жизни и чувство общности, для людей во всем мире.

Общество •   •  13926 просмотра
Использование Интернета связано с более высоким благосостоянием - исследование