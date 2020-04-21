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На Миколаївщині зафіксували першу смерть від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Миколаївській області померла жінка, в якої підтвердили коронавірусне захворювання. Про це інформує Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС, передає УНН.

"ДУ “Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України” повідомляє про перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID- 19 на Миколаївщині“, — повідомили в штабі, інформацією якого поділилася Миколаївська ОДА у Facebook.

Так, повідомляється, що 21 квітня померла жителька села Воронівка, Вознесенського району, у віці 81 року, яка захворіла 1 квітня та 9 квітня її було госпіталізовано до КНП “Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб” з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Коронавірусну інфекцію підтверджено лабораторним методом ПЛР 11 квітня.

Як повідомляв УНН, у Миколаївській області, яка довгий час залишалася єдиним регіоном без COVID-19, за минулу добу зафіксували 42 нових випадки коронавірусної інфекції.

Зазначимо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний.

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