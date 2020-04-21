В Николаевской области зафиксировали первую смерть от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Николаевской области умерла женщина, у которой подтвердили коронавирусное заболевание. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС, передает УНН.
"ГУ "Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины" сообщает о первом летальном случае от коронавирусной инфекции COVID- 19 в Николаевской области", - сообщили в штабе, информацией которого поделилась Николаевская ОГА в Facebook.
Так, сообщается, что 21 апреля скончалась жительница села Вороновка, Вознесенского района, в возрасте 81 года, которая заболела 1 апреля и 9 апреля она была госпитализирована в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Коронавирусная инфекция подтверждена лабораторным методом ПЦР 11 апреля.
Как сообщал УНН, в Николаевской области, которая долгое время оставалась единственным регионом без COVID-19, за минувшие сутки зафиксировали 42 новых случая коронавирусной инфекции.
Отметим, в Украине на 9 часов 21 апреле зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.