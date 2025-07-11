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На металобрухт: ремонт єдиного в росії авіаносця "Адмірал Кузнєцов" може завершитися утилізацією

Київ • УНН

 • 1660 перегляди

Ремонт єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов" призупинено. Головне командування вмф рф та "об'єднана суднобудівельна корпорація" вирішують доцільність продовження робіт. Вони також розглядають можливість утилізації корабля.

На металобрухт: ремонт єдиного в росії авіаносця "Адмірал Кузнєцов" може завершитися утилізацією

У росії можуть відмовитися від відновлення авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Представники головного командування вмф мають ухвалити рішення, чи доцільно повертати корабель до бойового складу флоту рф. 

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Відновлювальні роботи та модернізація єдиного в рф авіаносця "Адмірал Кузнєцов" наразі припинено. Головне командування російського військового флоту, а також і "об'єднана суднобудівельна корпорація" планують ухваляити рішення, чи доцільно продовжувати роботи по ремонту авіаносця.

Колишній командувач Тихоокеанським флотом адмірал Сергій Авакянц вважає, що модернізація "Адмірала Кузнєцова" недоцільна, передає Радіо Свобода. У рф вважають, що флоту потрібні в першу чергу носії безпілотних систем.

Довга модернізація ненайсучаснішого корабля

Серед інших коментарів в контексті "Адмірала Кузнєцова".

Корабель має не найсучаснішу за конструкцією і надійністю силову установку.

- пояснив співробітник Центру вивчення стратегічного планування ІМЕМО РАН Ілля Крамник.

Крамник вважає що владі рф більш доцільно було б побудувати інший корабель, як-то "перспективний палубний винищувач" з газотурбінною силовою установкою і радіоелектронним обладнанням.

Також є зауваження від російського контр-адміралу запасу, який нагадав:

У "Основах державної політики в галузі військово-морської діяльності до 2030 року" прописано, що на Північному і Тихоокеанському флотах необхідно мати по авіаносному з'єднанню

- сказав журналістам контр-адмірал запасу Михайло Чекмасов. 

Але без авіаційного прикриття у "далеких походах" не обійтися

- додає Василь Дандикін, капітан 1-го рангу.

Довідка

Ремонт авіаносця "Адмірал Кузнєцов" розпочався 2018 року після повернення корабля із Середземного моря, де авіаносець брав участь в черговій російській "операції" у Сирії. Але завершення термінів ремонту "Кузнєцова" і модернізації крейсера неодноразово переносилося.

Нагадаємо

Чорноморський флот рф втратив домінування після атак України, що знищили 24 російські судна. Флот перемістився до новоросійська, але зберігає здатність завдавати ударів по Україні. Про це ідеться у звіті Міноборони Великої Британії. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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