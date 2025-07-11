На металобрухт: ремонт єдиного в росії авіаносця "Адмірал Кузнєцов" може завершитися утилізацією

У росії можуть відмовитися від відновлення авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Представники головного командування вмф мають ухвалити рішення, чи доцільно повертати корабель до бойового складу флоту рф.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Відновлювальні роботи та модернізація єдиного в рф авіаносця "Адмірал Кузнєцов" наразі припинено. Головне командування російського військового флоту, а також і "об'єднана суднобудівельна корпорація" планують ухваляити рішення, чи доцільно продовжувати роботи по ремонту авіаносця.

Колишній командувач Тихоокеанським флотом адмірал Сергій Авакянц вважає, що модернізація "Адмірала Кузнєцова" недоцільна, передає Радіо Свобода. У рф вважають, що флоту потрібні в першу чергу носії безпілотних систем.

Серед інших коментарів в контексті "Адмірала Кузнєцова".

Корабель має не найсучаснішу за конструкцією і надійністю силову установку.

Крамник вважає що владі рф більш доцільно було б побудувати інший корабель, як-то "перспективний палубний винищувач" з газотурбінною силовою установкою і радіоелектронним обладнанням.

Також є зауваження від російського контр-адміралу запасу, який нагадав:

У "Основах державної політики в галузі військово-морської діяльності до 2030 року" прописано, що на Північному і Тихоокеанському флотах необхідно мати по авіаносному з'єднанню