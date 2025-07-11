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На металлолом: ремонт единственного в России авианосца "Адмирал Кузнецов" может завершиться утилизацией

Киев • УНН

 • 1414 просмотра

Ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" приостановлен. Главное командование ВМФ РФ и "Объединенная судостроительная корпорация" решают целесообразность продолжения работ. Они также рассматривают возможность утилизации корабля.

На металлолом: ремонт единственного в России авианосца "Адмирал Кузнецов" может завершиться утилизацией

В России могут отказаться от восстановления авианосца "Адмирал Кузнецов". Представители главного командования ВМФ должны принять решение, целесообразно ли возвращать корабль в боевой состав флота РФ.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Восстановительные работы и модернизация единственного в РФ авианосца "Адмирал Кузнецов" сейчас приостановлены. Главное командование российского военного флота, а также и "объединенная судостроительная корпорация" планируют принять решение, целесообразно ли продолжать работы по ремонту авианосца.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц считает, что модернизация "Адмирала Кузнецова" нецелесообразна, передает Радио Свобода. В РФ считают, что флоту нужны в первую очередь носители беспилотных систем.

Долгая модернизация не самого современного корабля

Среди других комментариев в контексте "Адмирала Кузнецова".

Корабль имеет не самую современную по конструкции и надежности силовую установку.

- пояснил сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Крамник считает, что властям РФ более целесообразно было бы построить другой корабль, такой как "перспективный палубный истребитель" с газотурбинной силовой установкой и радиоэлектронным оборудованием.

Также есть замечания от российского контр-адмирала запаса, который напомнил:

В "Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года" прописано, что на Северном и Тихоокеанском флотах необходимо иметь по авианосному соединению

- сказал журналистам контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов.

Но без авиационного прикрытия в "дальних походах" не обойтись

- добавляет Василий Дандыкин, капитан 1-го ранга.

Справка

Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" начался в 2018 году после возвращения корабля из Средиземного моря, где авианосец участвовал в очередной российской "операции" в Сирии. Но завершение сроков ремонта "Кузнецова" и модернизации крейсера неоднократно переносилось.

Напомним

Черноморский флот РФ потерял доминирование после атак Украины, уничтоживших 24 российских судна. Флот переместился в Новороссийск, но сохраняет способность наносить удары по Украине. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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