На Львівщині хлопчик пробив руку огорожею під час гри на спортивному майданчику
Київ • УНН
Хлопчик 2014 року народження пробив руку металевою огорожею під час гри на спортивному майданчику у Львівській області, тому рятувальникам довелося звільнити його руку і передати лікарям.
Малолітній хлопчик пробив руку металевою огорожею під час гри на спортивному майданчику у Львівській області, звільнити його руку допомогли рятувальники, дитину передали лікарям, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
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"На Львівщині під час гри на спортивному майданчику травмувався хлопчик 2014 р.н. Пробив руку металевою огорожею", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Рятувальники, як зазначається, вивільнили руку дитини та передали його медикам для подальшого обстеження й лікування.
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