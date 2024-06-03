Во Львовской области мальчик пробил руку ограждением во время игры на спортивной площадке

Малолетний мальчик пробил руку металлическим ограждением во время игры на спортивной площадке во Львовской области, освободить его руку помогли спасатели, ребенка передали врачам, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Во Львовской области во время игры на спортивной площадке травмировался мальчик 2014 г. р. Пробил руку металлическим ограждением", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Спасатели, как отмечается, высвободили руку ребенка и передали его медикам для дальнейшего обследования и лечения.

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