На Львівщині з шести ракет збили 4, без світла майже 300 населених пунктів - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Львівщині під час повітряної тривоги було два влучання в енергооб'єкт, ще чотири ракети - збили сили ППО, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Телеграм, пише УНН.
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"По Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили ППО збили. Є два попадання в електропідстанцію. Без електроенергії 282 населені пункти, з них 76 частково. Найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі", - зазначив Козицький.
З його слів, енергетики працюють над поверненням світла й води у кожну домівку.
Доповнення
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