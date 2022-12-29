Во Львовской области из шести ракет сбили 4, без света почти 300 населенных пунктов - глава ОВА

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"По Львовской области враг выпустил 6 ракет, из них 4 силы ПВО сбили. Есть два попадания в электроподстанцию. Без электроэнергии 282 населенных пункта, из них 76 частично. Труднее всего подать напряжение для Львова и близлежащих населенных пунктов: Оброшино, Зимняя Вода, Дубляны, Брюховичи", - отметил Козицкий.

По его словам, энергетики работают над возвращением света и воды в каждый дом.

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россия утром снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей и что сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах.