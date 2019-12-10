На Львівщині чоловіка вкусила змія
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Львівщині, поблизу села Угринів, чоловіка вкусила змія, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо"
"Чоловіка у кисть руки вкусила змія. Подія трапилась 9 грудня, близько 17:10 год., поблизу с. Угринів Сокальського району", - йдеться у повідомленні.
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Як пише видання, потерпілого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано.
Нагадаємо, львів'янка опинилася у лікарні через укус змії.