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На Львівщині чоловіка вкусила змія

На Львівщині чоловіка вкусила змія

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Львівщині, поблизу села Угринів, чоловіка вкусила змія, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо"

"Чоловіка у кисть руки вкусила змія. Подія трапилась 9 грудня, близько 17:10 год., поблизу с. Угринів Сокальського району", - йдеться у повідомленні.

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Як пише видання, потерпілого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано.

Нагадаємо, львів'янка опинилася у лікарні через укус змії.

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