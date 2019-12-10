Во Львовской области мужчину укусила змея

"Мужчину в кисть руки укусила змея. Инцидент произошел 9 декабря около 17:10 ч., вблизи с. Угринов Сокальского района", - говорится в сообщении.

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Как пишет издание, потерпевшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировано.

Напомним, львовянка оказалась в больнице из-за укус змеи.