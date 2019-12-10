Во Львовской области мужчину укусила змея
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Во Львовской области, вблизи села Угринов, мужчину укусила змея, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Мужчину в кисть руки укусила змея. Инцидент произошел 9 декабря около 17:10 ч., вблизи с. Угринов Сокальского района", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За сутки во Львовской области змеи покусали четырех человек
Как пишет издание, потерпевшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировано.
Напомним, львовянка оказалась в больнице из-за укус змеи.