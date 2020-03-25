На Луганщині підтвердили перший випадок інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Луганській області підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом. Також область отримала першу партію ПЛР- та експрес-тестів. Про це повідомила Луганська ОДА на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 25 березня в Луганській області підтверджено перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також очільник Луганської області Сергій Гайдай зазначив: "У нас є три випадки, які не підтверджені. Один – це заробітчанин, який проживає на непідконтрольній території, але, так як КПВВ закритий, людина знаходиться на обсервації – взяли в нього ці проби, чекаємо на результати тестів. І дві людини, в яких є підозри, але перші тести – дали негативні результати, тобто не зафіксований коронавірус".
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В ОДА повідомили, що Луганщина отримала першу партію ПЛР- та експрес-тестів для визначення коронавірусу.
Тож в адміністрації сподіваються, що діагностику тестів зможуть робити в місті Сєвєродонецьк.
Нагадаємо, що на сьогодні в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 - летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Так, виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.