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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68722 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81110 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 13:05 • 89893 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131049 просмотра

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Актуальное
В Луганской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Луганской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 35076 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Луганской области подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом. Также область получила первую партию ПЦР и экспресс-тестов. Об этом сообщила Луганская ОГА на своей странице в Facebook, передает УНН.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 25 марта в Луганской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.

Также глава Луганской области Сергей Гайдай отметил: "У нас есть три случая, которые не подтверждены. Один - это работник, который проживает на неподконтрольной территории, но, так как КПВВ закрыт, человек находится на обсервации - взяли у него эти пробы, ждем результаты тестов. И есть два человека, у которых есть подозрения, но первые тесты - дали отрицательные результаты, то есть не зафиксирован коронавирус".

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В ОГА сообщили, что Луганская область получила первую партию ПЦР и экспресс-тестов для определения коронавируса.

Поэтому в администрации надеются, что диагностику тестов смогут делать в городе Северодонецк.

Напомним, что сегодня в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 - летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Так, обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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