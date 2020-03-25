В Луганской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Луганской области подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом. Также область получила первую партию ПЦР и экспресс-тестов. Об этом сообщила Луганская ОГА на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 25 марта в Луганской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.
Также глава Луганской области Сергей Гайдай отметил: "У нас есть три случая, которые не подтверждены. Один - это работник, который проживает на неподконтрольной территории, но, так как КПВВ закрыт, человек находится на обсервации - взяли у него эти пробы, ждем результаты тестов. И есть два человека, у которых есть подозрения, но первые тесты - дали отрицательные результаты, то есть не зафиксирован коронавирус".
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В ОГА сообщили, что Луганская область получила первую партию ПЦР и экспресс-тестов для определения коронавируса.
Поэтому в администрации надеются, что диагностику тестов смогут делать в городе Северодонецк.
Напомним, что сегодня в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 - летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Так, обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.