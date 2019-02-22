На ліси сходу і півдня України виділять майже 300 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На підтримку лісів Сходу і Півдня України у 2019 році планують виділити 288 млн грн із спеціального фонду Державного бюджету України. Про це повідомив заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
“У спеціальному фонді Державному бюджету України на 2019 рік передбачено 288 млн грн для мінімальної підтримки лісів Півдня і Сходу”, - сказав Боднар.
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Зазначено, Україна входить у першу 10-ку європейських країн за кількістю лісів.
Як повідомляв УНН, торік в Україні незаконно вирубили лісу на 117 млн грн.