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На ліси сходу і півдня України виділять майже 300 млн грн

На ліси сходу і півдня України виділять майже 300 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. На підтримку лісів Сходу і Півдня України у 2019 році планують виділити 288 млн грн із спеціального фонду Державного бюджету України. Про це повідомив заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.

“У спеціальному фонді Державному бюджету України на 2019 рік передбачено 288 млн грн для мінімальної підтримки лісів Півдня і Сходу”, - сказав Боднар.

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Зазначено, Україна входить у першу 10-ку європейських країн за кількістю лісів.

Як повідомляв УНН, торік в Україні незаконно вирубили лісу на 117 млн грн.

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