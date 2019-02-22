Лесам востока и юга Украины выделят почти 300 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В поддержку лесов востока и юга Украины в 2019 году планируется выделить 288 млн грн из специального фонда Государственного бюджета Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Гослесагентства Владимир Бондарь в Киеве во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.
"В специальный фонд государственного бюджета Украины на 2019 год предусмотрено 288 млн грн для минимальной поддержки лесов юга и востока", - сказал Боднарь.
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Отмечено, Украина входит в первую 10-ку европейских стран по количеству лесов.
Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине незаконно вырубили леса на 117 млн грн.