Лесам востока и юга Украины выделят почти 300 млн грн

"В специальный фонд государственного бюджета Украины на 2019 год предусмотрено 288 млн грн для минимальной поддержки лесов юга и востока", - сказал Боднарь.

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Отмечено, Украина входит в первую 10-ку европейских стран по количеству лесов.

Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине незаконно вырубили леса на 117 млн грн.