Держлісагентство хоче ввести в обіг електронний лісорубний квиток
Київ • УНН
КИЇВ 22 лютого. УНН. Держлісагентство планує ввести в обіг електронний лісорубний квиток, щоб відстежувати легальність заготівлі деревини та контролювати об’єм її вирубки. Про це повідомив заступник голови Держлісагентство Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
“Наш лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр працює над створенням електронного обліку лісорубних квитків. Це буде зручний спосіб для всіх охочих перевірити легальність заготівлі деревини. Я думаю, незабаром ми його введемо і на нашому сайті кожен зможе за номером цього квитка перевірити хто дав дозвіл на вирубку, яка кількість цих дерев і яка площа була вирубана”, - розповів Бондар.
Він також додав, що цей електронний лісорубний квиток дасть змогу контролювати, який об’єм деревини заготовлюється.
За даними річного звіту, загалом за 2018 рік в Україні було заготовлено майже 22 млн куб. м деревини.
Як повідомляв УНН, торік в Україні незаконно вирубили лісу на 117 млн грн.