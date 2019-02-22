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Держлісагентство хоче ввести в обіг електронний лісорубний квиток

Держлісагентство хоче ввести в обіг електронний лісорубний квиток

Київ • УНН

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КИЇВ 22 лютого. УНН. Держлісагентство планує ввести в обіг електронний лісорубний квиток, щоб відстежувати легальність заготівлі деревини та контролювати об’єм її вирубки. Про це повідомив заступник голови Держлісагентство Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.

“Наш лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр працює над створенням електронного обліку лісорубних квитків. Це буде зручний спосіб для всіх охочих перевірити легальність заготівлі деревини. Я думаю, незабаром ми його введемо і на нашому сайті кожен зможе за номером цього квитка перевірити хто дав дозвіл на вирубку, яка кількість цих дерев і яка площа була вирубана”, - розповів Бондар.

Він також додав, що цей електронний лісорубний квиток дасть змогу контролювати, який об’єм деревини заготовлюється.

За даними річного звіту, загалом за 2018 рік в Україні було заготовлено майже 22 млн куб. м деревини.

Як повідомляв УНН, торік в Україні незаконно вирубили лісу на 117 млн грн.

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