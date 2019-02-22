Гослесагенство хочет ввести в обращение электронный лесорубный билет

"Наш лесохозяйственный инновационно-аналитический центр работает над созданием электронного учета лесорубных билетов. Это будет удобный способ для всех желающих проверить легальность заготовки древесины. Я думаю, скоро мы его введем и на нашем сайте каждый сможет по номеру этого билета проверить кто дал разрешение на вырубку, количество этих деревьев и какая площадь была вырублена", - рассказал Бондарь.

Он также добавил, что этот электронный лесорубный билет позволит контролировать, какой объем древесины заготавливается.

По данным годового отчета, в целом за 2018 в Украине было заготовлено почти 22 млн куб. м древесины.

Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине незаконно вырубили леса на 117 млн грн.



