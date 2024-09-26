На Київщині відкрився хаб підтримки для сімей військових
Київ • УНН
У Київській області розпочав роботу "Хаб для сімей захисників та захисниць України". Проєкт пропонує психологічну підтримку, тренінги, арт-терапію та інші заходи для допомоги родинам військовослужбовців.
На Київщині розпочав свою роботу простір для підтримки родин військових "Хаб для сімей захисників та захисниць України". ВІн функціонує на базі Пластового вишкільного центру. Про це УНН повідомляє із посиланням на КОВА.
Деталі
Хаб створили для допомоги родинам військовослужбовців, які постають перед емоційними труднощами, стресом та викликами, спричиненими війною.
Простір пропонує родинам військових різноманітні форми підтримки та відпочинку. Сім’ї зможуть не лише знайти психологічну підтримку, але й створити середовище, де вони зможуть відновити енергію, знайти розуміння та зміцнити взаємозв’язки.
Для забезпечення комплексної підтримки сімей у хабі проводять ряд заходів:
- Психологічні консультації — індивідуальні та групові зустрічі з психологами допоможуть подолати емоційні переживання, пов’язані зі стресом війни.
- Тренінги та майстер-класи — регулярні навчальні заходи на теми, які стосуються психологічної стійкості, сімейних стосунків, адаптації дітей та інших актуальних питань.
- Арт-терапія — сеанси творчої діяльності (малювання, ліплення, музика тощо), що сприяють зниженню рівня стресу, допомагають відновити внутрішню гармонію та знайти нові способи самовираження.
- Творчі заняття для дітей — спеціальні програми для наймолодших членів родин допоможуть дітям адаптуватися до нових реалій та знайти підтримку у ровесників.
- Соціальна інтеграція — проведення івентів, що сприяють соціальній взаємодії та об’єднанню родин в атмосфері взаємопідтримки.
Родини захисників, волонтерів та всі, кому важливо знайти підтримку у важкий час, можуть долучитися до заходів хабу, зареєструвавшись на вибрану подію.
Реєстрація доступна за посиланням
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