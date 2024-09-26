На Киевщине открылся хаб поддержки для семей военных

ukenru
Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
  •  6770 просмотра

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Эксклюзив
Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
  •  12688 просмотра

Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

Эксклюзив
"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия
  •  25396 просмотра

"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

Эксклюзив
На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады
  •  30332 просмотра

На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время
  •  41909 просмотра

Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
  •  54960 просмотра

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом

Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина
  •  59841 просмотра

Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина

Эксклюзив
Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти
  •  119447 просмотра

Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти

Эксклюзив
Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики
  •  133488 просмотра

Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики

Эксклюзив
Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
  •  133878 просмотра

Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов

В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов

  •  73514 просмотра
Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН

Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН

  •  58327 просмотра
В Оболонском районе Киева работают силы ПВО: Кличко призвал оставаться в укрытиях

В Оболонском районе Киева работают силы ПВО: Кличко призвал оставаться в укрытиях

  •  89688 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

  •  120896 просмотра
Зеленский и Байден обсудили поддержку, план победы и восстановление Украины на полях Генассамблеи ООН

Зеленский и Байден обсудили поддержку, план победы и восстановление Украины на полях Генассамблеи ООН

  •  100587 просмотра
публикации
Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

  •  6801 просмотра
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

24 сентября 2024, 15:31  •  159210 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

24 сентября 2024, 14:03  •  157710 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  175831 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  166519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

  •  120896 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  109140 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  118723 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  115790 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  109524 просмотра
Актуальное
На Киевщине открылся хаб поддержки для семей военных

На Киевщине открылся хаб поддержки для семей военных

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 10:33  •  5640 просмотра

Read in English

В Киевской области начал работу «Хаб для семей защитников и защитниц Украины». Проект предлагает психологическую поддержку, тренинги, арт-терапию и другие мероприятия для помощи семьям военнослужащих.

На Киевщине начало свою работу пространство для поддержки семей военных «Хаб для семей защитников и защитниц Украины». Он функционирует на базе Пластового тренировочного центра.  Об этом УНН сообщает с ссылкой на КОВА.

Детали 

Хаб создали для помощи семьям военнослужащих, которые сталкиваются с эмоциональными трудностями, стрессом и вызовами, вызванными войной.

Пространство предлагает семьям военных разнообразные формы поддержки и отдыха. Семьи смогут не только найти психологическую поддержку, но и создать среду, где они смогут восстановить энергию, найти понимание и укрепить взаимосвязи.

Для обеспечения комплексной поддержки семей в хабе проводят ряд мероприятий: 

  • Психологические консультации - индивидуальные и групповые встречи с  психологами помогут преодолеть эмоциональные переживания, связанные со стрессом войны.
  • Тренинги и мастер-классы - регулярные обучающие мероприятия на темы, которые касаются психологической устойчивости, семейных отношений, адаптации детей и других актуальных вопросов.
  • Арт-терапия - сеансы творческой деятельности (рисование, лепка, музыка и т.д.), способствующие снижению уровня стресса, помогающие восстановить внутреннюю гармонию и найти новые способы самовыражения.
  • Творческие занятия для детей - специальные программы для молодых членов семей помогут детям адаптироваться к новым реалиям и найти поддержку у ровесников.
  • Социальная интеграция - проведение ивентов, способствующих социальному взаимодействию и объединению семей в атмосфере взаимоподдержки.

Семьи защитников, волонтеров и все, кому важно найти поддержку в трудное время, могут присоединиться к мероприятиям хаба, зарегистрировавшись на выбранное событие.

Регистрация доступна по ссылке

На Киевщине 21 семья переселенцев получила жилье в специальном Городке Хансена - ОВА25 сентября 2024, 16:25 • 29936 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев