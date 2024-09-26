На Киевщине открылся хаб поддержки для семей военных
Киев • УНН
В Киевской области начал работу «Хаб для семей защитников и защитниц Украины». Проект предлагает психологическую поддержку, тренинги, арт-терапию и другие мероприятия для помощи семьям военнослужащих.
На Киевщине начало свою работу пространство для поддержки семей военных «Хаб для семей защитников и защитниц Украины». Он функционирует на базе Пластового тренировочного центра. Об этом УНН сообщает с ссылкой на КОВА.
Детали
Хаб создали для помощи семьям военнослужащих, которые сталкиваются с эмоциональными трудностями, стрессом и вызовами, вызванными войной.
Пространство предлагает семьям военных разнообразные формы поддержки и отдыха. Семьи смогут не только найти психологическую поддержку, но и создать среду, где они смогут восстановить энергию, найти понимание и укрепить взаимосвязи.
Для обеспечения комплексной поддержки семей в хабе проводят ряд мероприятий:
- Психологические консультации - индивидуальные и групповые встречи с психологами помогут преодолеть эмоциональные переживания, связанные со стрессом войны.
- Тренинги и мастер-классы - регулярные обучающие мероприятия на темы, которые касаются психологической устойчивости, семейных отношений, адаптации детей и других актуальных вопросов.
- Арт-терапия - сеансы творческой деятельности (рисование, лепка, музыка и т.д.), способствующие снижению уровня стресса, помогающие восстановить внутреннюю гармонию и найти новые способы самовыражения.
- Творческие занятия для детей - специальные программы для молодых членов семей помогут детям адаптироваться к новым реалиям и найти поддержку у ровесников.
- Социальная интеграция - проведение ивентов, способствующих социальному взаимодействию и объединению семей в атмосфере взаимоподдержки.
Семьи защитников, волонтеров и все, кому важно найти поддержку в трудное время, могут присоединиться к мероприятиям хаба, зарегистрировавшись на выбранное событие.
Регистрация доступна по ссылке
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