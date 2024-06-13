На Київщині відбулись військові навчання із відбиття ймовірного наступу ворога: в Генштабі показали фото
Київ • УНН
На Київщині завершилися командно-штабні навчання угруповання сил оборони Києва, під час яких військовослужбовці відпрацьовували спільні дії з відбиття можливого наступу противника.
Сьогодні, 13 червня в Київській області закінчились командно-штабні навчання угруповання сил і засобів оборони міста Київ. Бійці відпрацьовували спільні дії для відбиття ймовірного наступу ворога. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.
"Наземні, річкові, безпілотні, протиповітряні та протидиверсійні – всі складові угруповання в рамках навчань відпрацьовували злагодженість спільних дій щодо відбиття ймовірного наступу ворога", - розповіді у Генштабі.
За задумом навчань українські бійці провели оборонну операцію в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій диверсійно-розвідувальних груп.
Як розповіли в Генштабі, військові частини зі складу угруповання показали високу результативність, оперативність та злагодженість під час проведення оборонної операції.
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5 в Києві та Київській області стартували масштабні військові навчання із залученням техніки.