В Киевской области состоялись военные учения по отражению вероятного наступления врага: в Генштабе показали фото
Киев • УНН
На Киевщине завершились командно-штабные учения группировки сил обороны Киева, во время которых военнослужащие отрабатывали совместные действия по отражению возможного наступления противника.
Сегодня, 13 июня в Киевской области закончились командно-штабные учения группировки сил и средств обороны города Киев. Бойцы отрабатывали совместные действия для отражения вероятного наступления врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
"Наземные, речные, беспилотные, противовоздушные и противодиверсионные - все составляющие группировки в рамках учений отрабатывали слаженность совместных действий по отражению вероятного наступления врага", - рассказали в Генштабе.
По замыслу учений украинские бойцы провели оборонительную операцию в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий диверсионно-разведывательных групп.
Как рассказали в Генштабе, воинские части из состава группировки показали высокую результативность, оперативность и слаженность во время проведения оборонительной операции.
Напомним
5 в Киеве и Киевской области стартовали масштабные военные учения с привлечением техники.