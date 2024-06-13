В Киевской области состоялись военные учения по отражению вероятного наступления врага: в Генштабе показали фото

Сегодня, 13 июня в Киевской области закончились командно-штабные учения группировки сил и средств обороны города Киев. Бойцы отрабатывали совместные действия для отражения вероятного наступления врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

"Наземные, речные, беспилотные, противовоздушные и противодиверсионные - все составляющие группировки в рамках учений отрабатывали слаженность совместных действий по отражению вероятного наступления врага", - рассказали в Генштабе.

По замыслу учений украинские бойцы провели оборонительную операцию в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий диверсионно-разведывательных групп.

Как рассказали в Генштабе, воинские части из состава группировки показали высокую результативность, оперативность и слаженность во время проведения оборонительной операции.

Напомним

5 в Киеве и Киевской области стартовали масштабные военные учения с привлечением техники.