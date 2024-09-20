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На Київщині судитимуть директора КП, який закуповував асфальтобетонну суміш за завищеними цінами

На Київщині судитимуть директора КП, який закуповував асфальтобетонну суміш за завищеними цінами

Київ • УНН

 • 11637 перегляди

До суду передано обвинувальний акт щодо директора комунального підприємства за зловживання службовим становищем. Він закупив асфальтобетонну суміш за завищеними цінами, завдавши збитків державі на понад 300 тисяч гривень.

На Київщині до суду скеровано обвинувальний акт відносно директора комунального підприємства, який здійснив закупівлю асфальтобетонної суміші за завищеними цінами чим наніс збитки державі. Про це повідомили правоохоронці, передає УНН.

Обвинувальний акт скеровано до суду відносно директора комунального підприємства за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Броварська окружна прокуратура. Досудове розслідування здійснювалось слідчими Броварського райуправління Поліція Київської області за оперативного супроводу Броварського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

За даними слідства, підозрюваний уклав з товариством договір на закупівлю 200 тонн асфальтобетонної суміші за завищеними цінами.

На підставі договору комунальне підприємство перерахувало на рахунок продавця бюджетні кошти.

Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить понад 300 тисяч гривень.

Слід додати, що прокуратура також подала судовий позов в інтересах держави з метою відшкодування завданих територіальній громаді збитків.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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