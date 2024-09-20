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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине будут судить директора КП, который закупал асфальтобетонную смесь по завышенным ценам

На Киевщине будут судить директора КП, который закупал асфальтобетонную смесь по завышенным ценам

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 13:56  •  3149 просмотра

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В суд передан обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия за злоупотребление служебным положением. Он закупил асфальтобетонную смесь по завышенным ценам, нанеся ущерб государству на более 300 тысяч гривен.

На Киевщине в суд направлено обвинительное заключение в отношении директора коммунального предприятия, который осуществил закупку асфальтобетонной смеси по завышенным ценам чем нанес ущерб государству. Об этом сообщили правоохранители, передает УНН.

Обвинительный акт направлен в суд в отношении директора коммунального предприятия по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Броварская окружная прокуратура. Досудебное расследование осуществлялось следователями Броварского райуправления Полиция Киевской области при оперативном сопровождении Броварского РО ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области

По данным следствия, подозреваемый заключил с обществом договор на закупку 200 тонн асфальтобетонной смеси по завышенным ценам.

На основании договора коммунальное предприятие перечислило на счет продавца бюджетные средства.

Согласно выводам экспертиз, размер нанесенного ущерба составляет более 300 тысяч гривен.

Следует добавить, что прокуратура также подала судебный иск в интересах государства с целью возмещения причиненных территориальной общине убытков.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
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