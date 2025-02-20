На Київщині через атаку рф дронами є пошкодження у двох районах: показали масштаби руйнувань
Київ • УНН
Російські війська атакували Київську область безпілотниками, працювала ППО. Через атаку рф пошкоджено 12 приватних будинків, 5 автомобілів та господарські споруди у Вишгородському та Білоцерківському районах.
Сьогодні, 20 лютого, російські війська вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками, є пошкодження у двох районах області, повідомили у Київській ОВА та ГУНП в області у четвер у соцмережах, пише УНН.
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"Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. Унаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені приватні будинки та легкові автомобілі в двох районах області", - повідомили в ОВА.
За даними поліції, на 9:30 у Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі.
Як вказали у поліції, на Білоцерківщині зазнали пошкоджень вісім будинків та чотири автомобілі. За даними ОВА, у будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку.
Ворожий безпілотник знешкоджено: у Голосіївському районі Києва впали уламки19.02.25, 22:55 • 43976 переглядiв