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05:23 • 3831 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120718 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181695 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146176 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137966 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116923 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107693 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102957 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140864 перегляди

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На Київщині через атаку рф дронами є пошкодження у двох районах: показали масштаби руйнувань

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 • 23944 перегляди

Російські війська атакували Київську область безпілотниками, працювала ППО. Через атаку рф пошкоджено 12 приватних будинків, 5 автомобілів та господарські споруди у Вишгородському та Білоцерківському районах.

Сьогодні, 20 лютого, російські війська вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками, є пошкодження у двох районах області, повідомили у Київській ОВА та ГУНП в області у четвер у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. Унаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені приватні будинки та легкові автомобілі в двох районах області", - повідомили в ОВА.

За даними поліції, на 9:30 у Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі.

Як вказали у поліції, на Білоцерківщині зазнали пошкоджень вісім будинків та чотири автомобілі. За даними ОВА, у будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку.

Ворожий безпілотник знешкоджено: у Голосіївському районі Києва впали уламки19.02.25, 22:55 • 43976 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиївщина
kyivКиїв

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