На Київщині через атаку рф дронами є пошкодження у двох районах: показали масштаби руйнувань

Сьогодні, 20 лютого, російські війська вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками, є пошкодження у двох районах області, повідомили у Київській ОВА та ГУНП в області у четвер у соцмережах, пише УНН.

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"Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. Унаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені приватні будинки та легкові автомобілі в двох районах області", - повідомили в ОВА.

За даними поліції, на 9:30 у Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі.

Як вказали у поліції, на Білоцерківщині зазнали пошкоджень вісім будинків та чотири автомобілі. За даними ОВА, у будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку.

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