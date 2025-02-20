В Киевской области из-за атаки рф дронами есть повреждения в двух районах: показали масштабы разрушений
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками, работала ПВО. Из-за атаки рф повреждены 12 частных домов, 5 автомобилей и хозяйственные постройки в Вышгородском и Белоцерковском районах.
Сегодня, 20 февраля, российские войска в очередной раз нанесли удар по территории Киевской области вражескими беспилотниками, есть повреждения в двух районах области, сообщили в Киевской ОВА и ГУНП в области в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Очередная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет. В результате падения обломков сбитых целей повреждены частные дома и легковые автомобили в двух районах области", - сообщили в ОВА.
По данным полиции, на 9:30 в Вышгородском районе повреждены четыре частных дома, автомобиль и хозяйственные постройки.
Как указали в полиции, на Белоцерковщине получили повреждения восемь домов и четыре автомобиля. По данным ОВА, в домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады. Также выбито остекление в квартирах многоквартирного жилого дома.
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