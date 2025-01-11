На курорті Драгобрат ліквідували пожежу в готелі: евакуйовано 20 туристів
Київ • УНН
У готелі на території гірськолижного комплексу "Драгобрат" сталася пожежа. Рятувальники евакуювали 20 відпочивальників та повністю ліквідували загоряння за 3 години.
На Закарпатті ліквідували пожежу на гірськолижному курорті "Драгобрат", збитки - встановлюються, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Повідомлення про загоряння в готелі на території гірськолижного комплексу "Драгобрат" надійшло сьогодні о 12:20.
Адміністрація готелю та персонал евакуювали 20 відпочивальників і намагалися приборкати вогонь. Допомагали їм у цьому фахівці гірського пошуково-рятувального відділення.
Через складні умови гірського шляху рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії для подачі води.
Пожежу локалізували о 14:04, а повністю ліквідували о 15:06.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
На курорті Драгобрат повідомили про пожежу в готелі: на місці працюють пожежники11.01.25, 14:47 • 31573 перегляди