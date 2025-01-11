На курорте Драгобрат ликвидировали пожар в отеле: эвакуированы 20 туристов
Киев • УНН
В гостинице на территории горнолыжного комплекса "Драгобрат" произошел пожар. Спасатели эвакуировали 20 отдыхающих и полностью ликвидировали возгорание за 3 часа.
На Закарпатье ликвидировали пожар на горнолыжном курорте «Драгобрат», убытки - устанавливаются, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сообщение о возгорании в гостинице на территории горнолыжного комплекса «Драгобрат» поступило сегодня в 12:20.
Администрация отеля и персонал эвакуировали 20 отдыхающих и пытались укротить огонь. Помогали им в этом специалисты горного поисково-спасательного отделения.
Из-за сложных условий горного пути спасателям пришлось прокладывать рукавные линии для подачи воды.
Пожар локализовали в 14:04, а полностью ликвидировали в 15:06.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На курорте Драгобрат сообщили о пожаре в отеле: на месте работают пожарные11.01.25, 14:47 • 20453 просмотра