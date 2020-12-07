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На Київщині за вихідні сталося близько 90 ДТП, є загиблі

На Київщині за вихідні сталося близько 90 ДТП, є загиблі

Київ • УНН

 • 12669 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 5-6 грудня, сталося близько 90 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.

"За вихідні (на Київщині - ред.) сталося 87 ДТП, з них 5 ДТП - з травмованими, 3 особи отримали травми та 2 людини загинули", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Броварах на мосту зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них - автобуси. До лікарні госпіталізували трьох людей.

Як повідомляв УНН, в Україні збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками - за 9 місяців цього року проти аналогічного періоду минулого року на 4,9% - до 2,4 тис. Загалом за 9 місяців в Україні сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж в січні-вересні 2019 року.

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