На Київщині за вихідні сталося близько 90 ДТП, є загиблі

"За вихідні (на Київщині - ред.) сталося 87 ДТП, з них 5 ДТП - з травмованими, 3 особи отримали травми та 2 людини загинули", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Броварах на мосту зіштовхнулося відразу дев’ять транспортних засобів, два з них - автобуси. До лікарні госпіталізували трьох людей.

Як повідомляв УНН, в Україні збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками - за 9 місяців цього року проти аналогічного періоду минулого року на 4,9% - до 2,4 тис. Загалом за 9 місяців в Україні сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж в січні-вересні 2019 року.