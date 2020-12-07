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3 марта, 21:00 • 98409 просмотра

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В Киевской области за выходные произошло около 90 ДТП, есть погибшие

В Киевской области за выходные произошло около 90 ДТП, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 12664 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 5-6 декабря, произошло около 90 ДТП, два человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

"За выходные (в Киевской области - ред.) роизошло 87 ДТП, из них 5 ДТП - с травмированными, 3 человека получили травмы и 2 человека погибли", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Броварах на мосту столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них - автобусы. В больницу госпитализировали трех человек.

Как сообщал УНН, в Украине увеличилось количество ДТП со смертельным исходом - за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% - до 2,4 тыс. В целом за 9 месяцев в Украине произошло 118,8 тысячи ДТП. Это на 3,6% больше, чем в январе-сентябре 2019 года.

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