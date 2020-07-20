На Київщині за вихідні сталося близько 70 ДТП, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Київській області за вихідні сталося близько 70 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
"За вихідні сталося 69 ДТП, дві з яких з потерпілими, травмований один й один загиблий", - повідомили у пресслужбі.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві за вихідні сталося 150 дорожньо-транспортних пригод.
Нагадаємо, на "Варшавській трасі" під Києвом сталася ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги, у результаті аварії троє людей отримали травми.
Як повідомлялося, за 29 років незалежності в Україні понад 174 тисячі людей загинуло в дорожньо-транспортних пригодах.