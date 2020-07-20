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19 березня, 18:42 • 104220 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 150177 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 124686 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 138828 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 142143 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
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18 березня, 19:01 • 124398 перегляди

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На Київщині за вихідні сталося близько 70 ДТП, є загиблий

На Київщині за вихідні сталося близько 70 ДТП, є загиблий

Київ • УНН

 • 18620 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У Київській області за вихідні сталося близько 70 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.

"За вихідні сталося 69 ДТП, дві з яких з потерпілими, травмований один й один загиблий", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві за вихідні сталося 150 дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, на "Варшавській трасі" під Києвом сталася ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги, у результаті аварії троє людей отримали травми.

Як повідомлялося, за 29 років незалежності в Україні понад 174 тисячі людей загинуло в дорожньо-транспортних пригодах.

Українські Національні Новини

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