На Київщині за вихідні сталося близько 70 ДТП, є загиблий

"За вихідні сталося 69 ДТП, дві з яких з потерпілими, травмований один й один загиблий", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві за вихідні сталося 150 дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, на "Варшавській трасі" під Києвом сталася ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги, у результаті аварії троє людей отримали травми.

Як повідомлялося, за 29 років незалежності в Україні понад 174 тисячі людей загинуло в дорожньо-транспортних пригодах.