В Киевской области за выходные произошло около 70 ДТП, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киевской области за выходные произошло около 70 ДТП, один человек погиб. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"За выходные произошло 69 ДТП, два из которых с пострадавшими, травмирован один и один погибший", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве за выходные произошло 150 дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, на "Варшавской трассе" под Киевом произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, в результате аварии три человека получили травмы.
Как сообщалось, за 29 лет независимости в Украине более 174 тысяч человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях.