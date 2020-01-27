На Київщині за вихідні сталося 20 ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Київській області за суботу та неділю сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких загинуло троє людей. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП у Київській області Микола Жукович.
"За субботу та неділю сталося 20 ДТП, у яких є 6 потерпілих та 3 загиблих осіб", - сказав Жукович.
Нагадаємо, у Києві на Броварському проспекті сталася ДТП за участю автомобілів Кіа та Renault, внаслідок чого одна людина загинула та ще троє постраждали.
Як повідомлялося, на Львівщині, у селі Куликів, легковик смертельно травмував пішохода.