В Киевской области за выходные произошло 20 ДТП, есть погибшие

"За субботу и воскресенье произошло 20 ДТП, в которых 6 пострадавших и 3 погибших", - сказал Жукович.

Напомним, в Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с участием автомобилей Киа и Renault, в результате чего один человек погиб и еще трое пострадали.

Как сообщалось, во Львовской области, в селе Куликов, автомобиль смертельно травмировал пешехода.