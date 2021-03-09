На Київщині за вихідні сталося 100 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 6-8 березня, сталося 100 дорожньо-транспортних пригод. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
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“За вихідні (на Київщині — ред.) сталося 100 ДТП, з них 4 ДТП — з травмованими, 4 особи отримали травми”, — повідомили у пресслужбі.
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У Вінниці внаслідок ДТП за участю дизельного потяга та легкового автомобіля травмовано водія транспортного засобу.
Нагадаємо, на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті в Кривому Розі сталася аварія, постраждало п’ятеро робітників.