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На Київщині за вихідні сталося 100 ДТП

На Київщині за вихідні сталося 100 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 6-8 березня, сталося 100 дорожньо-транспортних пригод. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.

Цитата

“За вихідні (на Київщині — ред.) сталося 100 ДТП, з них 4 ДТП — з травмованими, 4 особи отримали травми”, — повідомили у пресслужбі.

Доповнення

У Вінниці внаслідок ДТП за участю дизельного потяга та легкового автомобіля травмовано водія транспортного засобу.

Нагадаємо, на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті в Кривому Розі сталася аварія, постраждало п’ятеро робітників.

Українські Національні Новини

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