На Київщині за вихідні сталося 100 ДТП

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“За вихідні (на Київщині — ред.) сталося 100 ДТП, з них 4 ДТП — з травмованими, 4 особи отримали травми”, — повідомили у пресслужбі.

Доповнення

У Вінниці внаслідок ДТП за участю дизельного потяга та легкового автомобіля травмовано водія транспортного засобу.



Нагадаємо, на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті в Кривому Розі сталася аварія, постраждало п’ятеро робітників.