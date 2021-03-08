У Кривому Розі у ДТП потрапили вантажівка з робітниками та поїзд, п'ять постраждалих - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. На Північному гірничо-збагачувальному комбінаті в Кривому Розі сталася аварія, постраждало п’ятеро робітників. Про це пише “Радіо Свобода” із посиланням на керівника обласної організації Всеукраїнської профспілки “Свобода праці” Ігоря Токовенко, інформує УНН.
Що відомо
За словами Токовенко, які наводить видання, ДТП сталася на території підприємства внаслідок зіткнення вантажівки, яка везла робітників зі зміни, і вантажного поїзда. Як повідомив Токовенко, троє працівників шпиталізовані до міської лікарні № 2.
Деталі
За попередніми даними, причиною аварії стали відсутність освітлення залізничного переїзду та несправність сигналізації, сказав Токовенко.
Більше подробиць про аварію видання не наводить.
Доповнення
Напередодні у Вінниці поїзд зіткнувся з легковиком, тоді було травмовано водія автівки.