У Кривому Розі у ДТП потрапили вантажівка з робітниками та поїзд, п'ять постраждалих - ЗМІ

Що відомо

За словами Токовенко, які наводить видання, ДТП сталася на території підприємства внаслідок зіткнення вантажівки, яка везла робітників зі зміни, і вантажного поїзда. Як повідомив Токовенко, троє працівників шпиталізовані до міської лікарні № 2.

Деталі

За попередніми даними, причиною аварії стали відсутність освітлення залізничного переїзду та несправність сигналізації, сказав Токовенко.

Більше подробиць про аварію видання не наводить.

Доповнення

Напередодні у Вінниці поїзд зіткнувся з легковиком, тоді було травмовано водія автівки.