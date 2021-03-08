В Кривом Роге в ДТП попали грузовик с рабочими и поезд, пять пострадавших - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. На Северном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге произошла авария, пострадали пять рабочих. Об этом пишет “Радио Свобода” со ссылкой на руководителя областной организации Всеукраинского профсоюза “Свобода труда” Игоря Токовенко, информирует УНН.
Что известно
По словам Токовенко, которые приводит издание, ДТП произошло на территории предприятия в результате столкновения грузовика, который вез рабочих со смены и грузового поезда. Как сообщил Токовенко, трое работников госпитализированы в городскую больницу № 2.
Детали
По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации, сказал Токовенко.
Больше подробностей об аварии издание не приводит.
Дополнение
Накануне в Виннице поезд столкнулся с легковушкой, тогда был травмирован водитель автомобиля.