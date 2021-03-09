В Киевской области за выходные произошло 100 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 6-8 марта, произошло 100 дорожно-транспортных происшествий. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
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“За выходные (в Киевской области — ред.) произошло 100 ДТП, из них 4 ДТП — с травмированными, 4 человека получили травмы”, — сообщили в пресс-службе.
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В Виннице в результате ДТП с участием дизельного поезда и легкового автомобиля травмирован водитель транспортного средства.
Напомним, на Северном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге произошла авария, пострадали пять рабочих.