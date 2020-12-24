На Київщині за минулу добу сталося понад 70 ДТП, є загиблі

"За вчора (на Київщині - ред.) сталося 74 ДТП, з них 5 ДТП - з травмованими, 2 особи отримали травми та 4 людини загинули", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, що на ранок середи, 23 грудня, у західних, Київській, Житомирській, Вінницькій та Донецькій областях випадав сніг, місцями намело до 5 сантиметрів, місцями — туман.

Також на ранок четверга, 24 грудня, у шести областях випадав сніг, на частині України - тумани. Проїзд основними дорогами забезпечений.