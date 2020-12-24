Водіїв попередили про сніг у шести областях: випало до 8 см
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. На ранок четверга, 24 грудня, у шести областях випадав сніг, на частині України - тумани. Проїзд основними дорогами забезпечений. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору, передає УНН.
"Станом на 6 годину 24 грудня невеликий сніг випадає у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях, де випало від 2 до 8 см снігу. Туман у західних, північних та Одеській областях. У Львівській та Закарпатській областях невеликий дощ. На решті території без опадів", - вказали дорожники.
Покриття на дорогах державного значення, як вказано, переважно мокре, у Сумській області – засніжене; у Дніпропетровській та Луганській областях місцями ожеледиця.
На більшості перевальних ділянок доріг без опадів, лише у Закарпатській області - дощ. Покриття мокре, на Вишківському перевалі снігова каша.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - зауважили в агентстві.
Там додали, що на дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.
Нагадаємо, за даними синоптиків, по Україні у четвер, 24 грудня, місцями очікується мокрий сніг і дощ, температура повітря вдень буде досягати 9 градусів тепла.