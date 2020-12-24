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Водителей предупредили о снеге в шести областях: выпало до 8 см

Киев • УНН

 • 11707 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На утро четверга, 24 декабря, в шести областях выпадал снег, на части Украины - туманы. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора, передает УНН.

Водителей предупредили о снеге в шести областях: выпало до 8 см

"По состоянию на 6 часов 24 декабря небольшой снег выпадает в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях, где выпало от 2 до 8 см снега. Туман в западных, северных и Одесской областях. Во Львовской и Закарпатской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков", - указали дорожники.

Покрытие на дорогах государственного значения, как указано, преимущественно мокрое, в Сумской области - заснеженное; в Днепропетровской и Луганской областях местами гололедица.

На большинстве перевалочных участков дорог без осадков, лишь в Закарпатской области - дождь. Покрытие мокрое, на Вышковском перевале снежная каша.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - отметили в агентстве.

Там добавили, что на дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами.

Напомним, по данным синоптиков, в Украине в четверг, 24 декабря, местами ожидается мокрый снег и дождь, температура воздуха днем будет достигать 9 градусов тепла.

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