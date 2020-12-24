В Киевской области за минувшие сутки произошло более 70 ДТП, есть погибшие

"За вчера (в Киевской области - ред.) произошло 74 ДТП, из них 5 ДТП - с травмированными, 2 человека получили травмы и 4 человека погибли", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что на утро среды, 23 декабря, в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой и Донецкой областях выпадал снег, местами намело до 5 сантиметров, местами - туман.

Также на утро четверга, 24 декабря, в шести областях выпадал снег, на части Украины - туманы. Проезд основными дорогами обеспечен.