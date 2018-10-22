На Київщині від пожежі у лазні постраждала людина
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Київській області у приватній лазні виникла пожежа, через яку постраждав її господар. Його було госпіталізовано до центральної районної лікарні у м.Бородянка. Про це повідомило ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.
"Під час пожежі отримав опіки верхніх кінцівок та обличчя господар будівлі 1968 року народження, якого направили каретою швидкої допомоги у КЗ , - йдеться у повідомленні.
20 жовтня о 21:13 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про пожежу в приватній лазні у смт Пісківка.
До місця події виїхали рятувальники 59-ДПРП смт Пісківка, 31-ї ДПРЧ смт Бородянка та підрозділ пожежної охорни ДП “Тетерівський лісгосп”.
По прибуттю рятувальників встановлено, що відбулось загоряння всередині лазні на загальній площі 24 кв.м.
Пожежу локалізовано о 21:55 та повністю ліквідовано 22:40.
Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю, перекриття, речі та майно що знаходилось у середині будівлі.
На гасіння пожежі залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 9 співробітників особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 20 жовтня внаслідок пожежі в приватному будинку в с. Горенка Київської області загинули троє чоловіків.
Як повідомляв УНН, за дев'ять з половиною місяців пожежі спричинили загибель майже 1300 осіб. У ДСНС зазначають, що напередодні опалювального сезону спостерігається різке зростання кількості загиблих громадян на пожежах у житловому секторі країни.