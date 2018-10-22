На Київщині від пожежі у лазні постраждала людина

ukru
Ексклюзив
15:27 • 40705 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 76118 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 124844 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 107286 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 100539 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110830 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 130904 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74577 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82845 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 168200 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
86 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 67443 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 115743 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 95102 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 74336 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 72455 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 124852 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 130909 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 168206 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 510615 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 590311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 14041 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 15998 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 26178 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 55084 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58915 перегляди
Актуальне
На Київщині від пожежі у лазні постраждала людина

На Київщині від пожежі у лазні постраждала людина

Київ • УНН

 • 8916 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Київській області у приватній лазні виникла пожежа, через яку постраждав її господар. Його було госпіталізовано до центральної районної лікарні у м.Бородянка. Про це повідомило ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.

"Під час пожежі отримав опіки верхніх кінцівок та обличчя господар будівлі 1968 року народження, якого направили каретою швидкої допомоги у КЗ , - йдеться у повідомленні.

20 жовтня о 21:13 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про пожежу в приватній лазні у смт Пісківка.

До місця події виїхали рятувальники 59-ДПРП смт Пісківка, 31-ї ДПРЧ смт Бородянка та підрозділ пожежної охорни ДП “Тетерівський лісгосп”.

По прибуттю рятувальників встановлено, що відбулось загоряння всередині лазні на загальній площі 24 кв.м.

Пожежу локалізовано о 21:55 та повністю ліквідовано 22:40.

Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю, перекриття, речі та майно що знаходилось у середині будівлі.

На гасіння пожежі залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 9 співробітників особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 20 жовтня внаслідок пожежі в приватному будинку в с. Горенка Київської області загинули троє чоловіків.

Як повідомляв УНН, за дев'ять з половиною місяців пожежі спричинили загибель майже 1300 осіб. У ДСНС зазначають, що напередодні опалювального сезону спостерігається різке зростання кількості загиблих громадян на пожежах у житловому секторі країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44