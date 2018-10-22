На Київщині від пожежі у лазні постраждала людина

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Київській області у приватній лазні виникла пожежа, через яку постраждав її господар. Його було госпіталізовано до центральної районної лікарні у м.Бородянка. Про це повідомило ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.