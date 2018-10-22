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В Киевской области от пожара в бане пострадал человек

В Киевской области от пожара в бане пострадал человек

Киев  •  УНН

 • 8915 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Киевской области в частной бане возник пожар, из-за которой пострадал ее хозяин. Он был госпитализирован в центральную районную больницу в г.Бородянка. Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.

“Во время пожара получил ожоги верхних конечностей и лица хозяин здания 1968 года, которого транспортировали каретой скорой помощи в КУ БРР ”Бородянская ЦРЛ“", - говорится в сообщении.

20 октября в 21:13 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о пожаре в частной бане в пгт Песковка.

К месту происшествия выехали спасатели 59-ДПРП пгт Песковка, 31-й ДПРЧ пгт Бородянка и подразделение пожарной охорны ГП “Тетеревский лесхоз”.

По прибытию спасателей установлено, что произошло загорание внутри бани на общей площади 24 кв.м.

Пожар локализован в 21:55 и полностью ликвидирован 22:40.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытия, вещи и имущество которое находилось в середине здания.

На тушение пожара привлечены 3 единицы пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 20 октября в результате пожара в частном доме в с. Горенка Киевской области погибли три человека.

Как сообщал УНН, за девять с половиной месяцев пожары повлекли гибель почти 1300 человек. В ГСЧС отмечают, что накануне отопительного сезона наблюдается резкий рост количества погибших граждан на пожарах в жилом секторе страны.

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