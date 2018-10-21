Під Києвом горів приватний будинок: загинули три особи

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Внаслідок пожежі в приватному будинку в с. Горенка Київської області загинули троє чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ГУ ДСНС України у Київській області.

"20 жовтня о 01:08 до оперативно – диспетчерської служби м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Горенка по вул. Мічуріна. На місце виклику направлено по одному відділенню від 36-ї ДПРЧ м. Ірпінь, 35-ї ДПРЧ м. Буча та 53-ДПРП смт Гостомель. По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що загоряння виникло в одноповерховому житловому будинку з мансардою", - йдеться у повідомленні відомстві.

Як зазначили у відомстві, пожежа була локалізована о 02:06 та повністю ліквідована о 04:15. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло власника будинку 1966 та його сина 2005 років народження. Також під час розбору конструкцій, на 1-му поверсі було виявлено тіло чоловічої статі – його особа ще встановлюється.

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Також в ДСНС повідомили, що вогонь пошкодив перекриття на площі 60 м2 та знищив внутрішнє оздоблення стін будівлі на площі 60 м2 і майно в середині будівлі.

До гасіння пожежі були залучені 3 одиниці техніки, 12 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі на разі встановлюється.

Нагадаємо, 18 жовтня у передмісті Одеси у облаштованій зоні відпочинку причалу №129, що знаходиться в користуванні клубу спортивного рибальства, сталась пожежа.

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