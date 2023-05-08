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На Київщині внаслідок ворожої атаки дронами загорівся трав’яний настил - поліція

На Київщині внаслідок ворожої атаки дронами загорівся трав’яний настил - поліція

Київ • УНН

 • 1354295 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Внаслідок ворожої атаки БПЛА вночі на Київщині сталось займання трав’яного настилу. Пожежу оперативно загасили, повідомляє начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, пише УНН.

Цитата

"40 повідомлень про проліт БпЛА на лінію «102» ми отримали цієї ночі від громадян. Внаслідок ворожої атаки сталось займання трав’яного настилу в одному із районів області. Поліцейські Київщини та ДСНС відреагували миттєво", - написав Нєбитов в Telegram.

Очільник обласної нацполіції подякував Силам протиповітряної оборони ЗСУ за знищення ворожих безпілотників, які "відпрацювали відмінно!". Та закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і під час ворожих атак перебувати в укриттях.

Доповнення

Внаслідок нічної атаки на Київ через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло. Зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Є падіння уламків на проїжджу частину та злітну полосу аеропорту. Травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога, повідомляє Київська міська військова адміністрація. У Солом’янському районі пошкоджено резервуар, об'ємом 5 т, з витоком дизельного палива, без подальшого загоряння. На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто. Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

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