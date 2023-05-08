В Киевской области в результате вражеской атаки дронами загорелся травяной настил - полиция

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"40 сообщений о пролете БПЛА на линию «102» мы получили этой ночью от граждан. В результате вражеской атаки произошло возгорание травяного настила в одном из районов области. Полицейские Киевской области и ГСЧС отреагировали мгновенно", - написал Небытов в Telegram.

Глава областной нацполиции поблагодарил Силы противовоздушной обороны ВСУ за уничтожение вражеских беспилотников, которые "отработали отлично!". И призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и во время вражеских атак находиться в укрытиях.

Дополнение

В результате ночной атаки на Киев из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело. Зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады. Есть падение обломков на проезжую часть и взлетную полосу аэропорта. Травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь, сообщает Киевская городская военная администрация. В Соломенском районе поврежден резервуар, объемом 5 т, с утечкой дизельного топлива, без последующего возгорания. На стоянке повреждены 15 грузовых и 5 легковых авто. Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован.

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