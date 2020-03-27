На Київщині підтверджено 32 випадки захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Київській області лабораторно підтверджено 32 випадки інфікування коронавірусом. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“За даними ЦГЗ у Київській області, станом на сьогодні, офіційно підтверджено 32 випадки захворювання на коронавірус, з низ 16 в Обухівському районі. Це мешканці сіл Дніпрова Хвиля, Козин, Романків та в самому місті Обухів.
П’ять випадків у Києво-Святошинському районі — це село Лісники, 3 — у місті Бровари, 2 — у Бориспільському районі, по одному зафіксованому підтвердженому випадку — в смт. Ставище, місто Ірпінь, місто Біла Церква, Білоцерківський район — село Фурси, Васильківський район та Броварський район”, — повідомив Володін.
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Він зазначив, що з них на стаціонарному лікуванні 12 осіб, на амбулаторному лікуванні, тобто на самоізоляції — 20.
Нагадаємо, що на ранок 27 березня в Україні було зафіксовано вже 218 випадків COVID-19.