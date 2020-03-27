В Киевской области подтверждено 32 случая заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киевской области лабораторно подтверждено 32 случая инфицирования коронавирусом. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“По данным ЦОЗ в Киевской области, на сегодняшний день, официально подтверждено 32 случая заболевания коронавирусом, из низ 16 в Обуховском районе. Это жители сел Днепровская Хвыля, Козин, Плюты и в самом городе Обухов.
Пять случаев в Киево-Святошинском районе — это село Лесники, 3 — в городе Бровары, второй в Бориспольском районе, по одному зафиксированному подтвержденному случаю — в пгт. Ставыще, город Ирпень, город Белая Церковь, Белоцерковский район — село Фурсы, Васильковский район и Броварской район”, — сообщил Володин.
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Он отметил, что из них на стационарном лечении 12 человек, на амбулаторном лечении, то есть на самоизоляции — 20.
Напомним, что утром 27 марта в Украине было зафиксировано уже 218 случаев COVID-19.