В Киевской области подтверждено 32 случая заболевания COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68329 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 80717 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 93929 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 91482 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105268 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89706 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103220 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106008 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131040 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130342 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киевской области подтверждено 32 случая заболевания COVID-19

В Киевской области подтверждено 32 случая заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14671 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киевской области лабораторно подтверждено 32 случая инфицирования коронавирусом. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“По данным ЦОЗ в Киевской области, на сегодняшний день, официально подтверждено 32 случая заболевания коронавирусом, из низ 16 в Обуховском районе. Это жители сел Днепровская Хвыля, Козин, Плюты и в самом городе Обухов.

Пять случаев в Киево-Святошинском районе — это село Лесники, 3 — в городе Бровары, второй в Бориспольском районе, по одному зафиксированному подтвержденному случаю — в пгт. Ставыще, город Ирпень, город Белая Церковь, Белоцерковский район — село Фурсы, Васильковский район и Броварской район”, — сообщил Володин.

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Он отметил, что из них на стационарном лечении 12 человек, на амбулаторном лечении, то есть на самоизоляции — 20.

Напомним, что утром 27 марта в Украине было зафиксировано уже 218 случаев COVID-19.

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